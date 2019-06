​Gouvernance des ressources pétrolières : l’Etat parle de protection des intérêts du Sénégal

« Depuis sa prise de fonction en avril 2012, le Président Macky Sall a impulsé une politique hardie de transparence et de sauvegarde des intérêts du Sénégal, y compris dans le secteur pétrolier ». C’est du moins ce qu'a fait savoir Ndèye Tické Ndiaye Diop, le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, dans un communiqué du gouvernement, ce mercredi.





Selon la porte-parole du gouvernement, « sur proposition du Président Macky SALL, le référendum du 20 mars a consacré la constitutionnalisation du droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles. Publication systématique de tous les contrats miniers et pétroliers depuis septembre 2016. En octobre 2016, la création du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz, le suivi et la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière pétrolière et gazière ».





Dans sa déclaration, elle a aussi rappelé « le 27 décembre 2017, création de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG), 12 Juin 2018, la concertation nationale sur la gestion des revenus futurs issus de l’exploitation des ressources pétrolières, en février 2019, le vote par l’Assemblée nationale de la Loi sur le contenu local destinée à maximiser la part du secteur privé national dans l’exploitation des ressources pétrolières, et adoption en Conseil des ministres du Projet de loi sur la répartition et l’encadrement des revenus futurs issus de ces ressources ».





Mieux, poursuit-elle, « ce projet de loi prévoit la création d’un fonds pour les générations futures. Vote par l’Assemblée nationale du nouveau Code pétrolier qui introduit une plus grande transparence dans les procédures d’attribution des contrats pétroliers, renforce les parts de l’Etat dans l’exploitation des ressources et améliore la transparence dans la gestion des opérations pétrolières et des aspects environnementaux ».





Pour Madame Ndiaye Diop, toutes les mesures précitées témoignent de la volonté du Président Macky Sall d’instaurer la transparence et de préserver les intérêts du Sénégal dans la gestion de ses ressources pétrolières.