​Gouvernance et transparence des industries extractives : Le Sénégal classé 1er en Afrique

Le Sénégal est classé 1er en Afrique en matière de gouvernance et de transparence des industries extractives. En effet, le pays de la Téranga domine largement beaucoup de pays africains et occupe une excellente position dans le classement mondial puisqu'il est 3e derrière les Philippines et Timor.



Le président de la République Macky Sall a exprimé sa réjouissance des progrès du Sénégal suite à l’évaluation de l’initiative pour la transparence dans les Industries extractives (Itie). A cet effet, il instruit le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris, qui valent à notre pays ce rang.