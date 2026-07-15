​Grand Magal de Touba : 160 millions FCFA mobilisés pour soutenir les préparatifs

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a annoncé, le 14 juillet 2026, à Dakar, que 94,88 % des préparatifs du Grand Magal de Touba 2026 sont déjà réalisés. Selon lui, les 5,12 % de travaux restants ne pourront néanmoins pas être terminés avant l'événement religieux.



Il s'exprimait lors de la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Grand Magal. Il a également indiqué qu'une caisse d'avance de 160 millions de francs CFA a été mise en place pour financer l'achat de carburant et de médicaments nécessaires à l'organisation de l'événement.



Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, qui présidait la réunion, a demandé au gouverneur de Diourbel de suivre de près l'exécution des travaux et de s'assurer que les engagements des différents services de l'État sont respectés. Le ministre a aussi annoncé qu'une réunion d'évaluation se tiendra à Touba avant le Grand Magal.



De son côté, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, a rappelé que 6,4 millions de pèlerins avaient participé à la précédente édition du Grand Magal. Le président du comité d'organisation a également souligné que le nombre de pèlerins augmente de 12 % chaque année.



Il a attiré l'attention sur plusieurs difficultés auxquelles Touba est confrontée, notamment l'absence d'un réseau d'assainissement, la dégradation de certaines routes, dont celle de Darou Khoudoss, ainsi que la forte pression exercée sur les infrastructures par une ville qui compte près de deux millions d'habitants et dont l'activité repose principalement sur le commerce.



« Une fois le Magal terminé, l’État devra engager des réponses durables à ces difficultés afin d’éviter qu’elles ne deviennent, à terme, une source de graves problèmes pour la cité religieuse », a plaidé Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Les représentants des différents services techniques et de sécurité ont ensuite présenté l'état d'avancement des préparatifs dans leurs secteurs.



Dans le domaine de la santé, les autorités ont annoncé qu'une attention particulière sera accordée à la prévention des maladies qui apparaissent souvent pendant l'hivernage.



L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a indiqué que 50 camions de vidange seront mobilisés pendant huit jours pour aider les ménages. L'office a aussi précisé que 14 des 16 kilomètres de réseaux d'évacuation des eaux pluviales prévus ont déjà été curés.



De son côté, l'Office des forages ruraux (OFOR) a annoncé la réparation des fuites sur le réseau d'eau afin de réduire les pertes. Il prévoit également de déployer 130 camions-citernes, qui commenceront à approvisionner les ménages dix jours avant le Magal.



La SENELEC a indiqué que 95 % des travaux de maintenance du réseau électrique sont achevés, tandis que 80 % des travaux d'extension sont réalisés. L'entreprise prévoit de mobiliser 32 postes transformateurs mobiles, six groupes électrogènes, 300 agents et 800 lanternes. Elle a également assuré que Touba sera exclue des zones de délestage pendant le Grand Magal, selon l'APS.