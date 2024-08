​Grand Magal de Touba 2024 : 119 agents d’hygiène déployés dans la capitale du mouridisme

Ils sont 119 agents du service d'hygiène déployés dans la capitale du mouridisme en perspective du Grand Magal de Touba prévu le 23 août prochain.



« Nous avons mobilisé 119 éléments et une logistique roulante très importante comprenant 19 pick-up, 3 camions, un bus et des équipements tels que des appareils motorisés et manuels en grande quantité, pour nous permettre de mener nos activités dans de très bonnes conditions », a déclaré le capitaine Elhadji Niass, Chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel et rapporté par Source A.



Il intervenait lors du lancement de la campagne de couverture sanitaire du Grand Magal de Touba, en présence d'autorités administratives et locales.