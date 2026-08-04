​Grand Magal de Touba : l'État annonce des mesures contre l'occupation des voies publiques

La 132e édition du Grand Magal de Touba s'est achevée, dimanche 02 août, sur une cérémonie officielle présidée par le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé. Porteur du message du président de la République, il a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner le développement de la ville sainte, tout en appelant au dialogue, à l'unité nationale et au respect de l'ordre public.



Dans son adresse, le ministre a indiqué que le chef de l'État privilégie les actions concrètes aux déclarations d'intention. « Le président de la République réitère son engagement de soutenir le développement de cette ville. Il préfère poser des actes plutôt que de tenir des propos non tenus. Il sollicite d'ailleurs vos prières pour la réussite de sa mission », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé.



Le ministre a également lancé un appel à l'apaisement du climat social et au dialogue entre les différentes sensibilités du pays. Selon lui, les divergences d'opinions ne doivent pas remettre en cause la cohésion nationale. « Nous ne sommes pas contre les divergences idéologiques, mais n'oublions jamais que nous sommes tous des Sénégalais. Le chef de l'État est un homme de conviction et croit en ce pays», a-t-il affirmé.



Abordant la question de l'occupation anarchique des voies publiques, Mouhamadou Makhtar Cissé a annoncé que des mesures seront prises pour mettre fin à ce phénomène, qu'il considère comme un facteur majeur d'accidents de la circulation. « Il n'est pas nécessaire d'être un expert de la circulation pour comprendre les causes des cas d'accidents. L'occupation anarchique des voies publiques est intolérable et nous y prendrons des mesures correctives », a-t-il averti.



Quelques heures après la clôture du Grand Magal du 18 Safar, la ville de Touba a commencé à retrouver son calme, avec le départ progressif des milliers de fidèles venus de différentes régions du Sénégal et de la diaspora pour commémorer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba.