​Grand Magal de Touba : les structures sanitaires mobilisées pour une prise en charge optimale des pèlerins

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, assuré le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Djidiack Kital a assuré que les structures sanitaires de la ville sont pleinement mobilisées pour assurer une prise en charge optimale des usagers.



« Les hôpitaux, les centres et les postes de santé de la ville sont mobilisés pour élaborer des stratégies adaptées aux besoins de cette manifestation religieuse », a déclaré l’autorité administrative dans un entretien accordé à l’APS.



Selon lui, « toutes les structures sanitaires sont en train de définir leurs stratégies pour mieux gérer la santé des populations durant le Magal ».



Le sous-préfet a également indiqué que le service d’hygiène prévoit le déploiement de près de 80 agents pour mener des opérations de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage dans plusieurs quartiers de Touba.



De son côté, le président de la commission culture et communication du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a insisté sur le défi logistique que représente l’organisation de cet événement religieux.



« L’organisation du Grand Magal de Touba représente un défi logistique majeur dont les retombées dépassent largement le cadre religieux pour impacter l’économie nationale », a-t-il déclaré.



Selon lui, la contribution économique du Magal justifie les importants investissements consentis par l’État dans les secteurs de l’hydraulique, des infrastructures et de l’assainissement.



Il a rappelé que cette commémoration du départ en exil, en 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, mobilise chaque année l’ensemble des services administratifs, sécuritaires, sanitaires et techniques de l’État.