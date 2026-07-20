​Grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba : les meilleurs récitateurs de coran récompensés à Touba

Les lauréats de la cinquième édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour le Saint Coran ont été récompensés, le 19 juillet 2026, à Touba (est), au terme d’une compétition dédiée à la mémorisation et la récitation du Livre saint ainsi que l’excellence dans l’enseignement coranique.‎



‎Selon le coordonnateur du comité d’organisation, Djily Niang, cette initiative vise à renforcer l’attachement des jeunes musulmans au Saint Coran, tout en encourageant sa mémorisation, sa récitation et la compréhension de ses enseignements.‎

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Le concours ambitionne également à honorer les mémorisateurs du Coran, à révéler les talents coraniques, à soutenir les écoles et centres d’enseignement islamique et à promouvoir la méthode de récitation “Warsh”, pratiquée au Sénégal et en Afrique au sud du Sahara.‎

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”Ce Grand Prix s’inspire de l’attachement de Cheikh Ahmadou Bamba au Saint Coran, auquel il a consacré sa vie, considérant sa lecture et son enseignement comme un héritage spirituel impérissable”, a souligné M. Niang.‎

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Les concurrents ont pris part à trois catégories : la mémorisation complète avec récitation, intonation et interprétation (tafsir), la mémorisation complète avec récitation et tajwid, ainsi que la mémorisation des dix derniers hizb du Coran avec tajwid.‎

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La compétition a réuni des candidats sénégalais à l’issue de phases qualificatives nationales ainsi que des participants venus notamment du Niger, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire.



Selon le comité d’organisation, l’enveloppe globale destinée aux trois aux trois premiers de chaque catégorie s’élève à 11 millions de francs CFA.‎



‎Organisé du 2 au 4 Safar correspondant au 17, 18 et19 juillet 2026 en collaboration avec le comité d’organisation du Grand Magal de Touba, le Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour le Saint Coran est une initiative annuelle du Daara Cheikhoul Khadim. D’après l’APS, il vise à promouvoir l’enseignement coranique et à valoriser les meilleurs récitants aux niveaux nationaux, régional et international.