​Grande Muraille Verte : 52 parcelles reboisées pour lutter contre les effets du changement climatique

L'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV) a planté plus de 25 millions d'arbres et reboisé 52 parcelles fermées. Invité de l’émission Jury du dimanche de ce dimanche16 février 2025, Dr Sékouna Diatta soutient que l’agence fait face à des contraintes financières et à des défis pour atteindre ses objectifs initiaux. Ce, dit-il, « en raison du manque de financement et du non-respect » de certains projets.



« Nous devons agir et c’est ce que les présidents ont compris en mettant en place ce projet. Si nous laissons le désert gagner du terrain, nous accentuerons des phénomènes comme l’immigration. Malheureusement, les engagements financiers n’ont pas été respectés comme prévu, ce qui freine notre élan », a déclaré Dr Sekouna Diatta.



Lancé pour freiner l’avancée du désert et lutter contre les effets du changement climatique, le projet de la Grande Muraille Verte a mis en place des fermes agricoles communautaires intégrées, permettant aux populations locales d’améliorer leurs conditions de vie et de mieux s’adapter aux défis climatiques.



Favorable à une initiative à petite, moyenne et grande échelle avec des partenaires et des financiers, l’invité du JDD, il a appelé à un engagement financier plus fort de la part des partenaires nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs initiaux.