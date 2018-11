​Graves révélations à la Csl : deux actionnaires dans le collimateur du procureur de la République

Dans sa parution qui date de ce mercredi 21 novembre 2018, le journal ‘’Libération’’ révèle que suite à une enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic), le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs et abus de confiance contre Radwane Sahéli et Jihad Derwiche, ce dernier directeur général adjoint du Comptoir Commercial du Sénégal (CCS).



En effet la plainte déposée par Vadi Tamil Nadu, il accuse Sahéli d’avoir facturé à 193 millions de Fcfa alors que le devis prévoyait 230 millions Fcfa précisant que le but de cette manœuvre était de faire bénéficier des avantages indus au directeur général adjoint du CCS.

Les accusés ont nié les faits, mais le parquet a ouvert une information judiciaire qui devrait procéder à des mis en examen.