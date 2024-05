​Grève à l'Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants exigent la livraison des chantiers en cours

Les étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ont démarré une grève de 96 heures pour exiger l'équipement et la livraison des chantiers en cours. En signe de protestation, ils ont bloqué, hier lundi, les axes menant à l'université pour attirer l'attention sur leurs revendications.



Parmi les principales demandes des étudiants figurent la livraison du pavillon des 1000 lits, l'achèvement du nouveau bloc médical et la finalisation du restaurant de 750 places. Lors de l'assemblée générale, Serigne Saliou Mbaye, coordonnateur des étudiants de l'UASZ, a directement interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur sur ces questions.



« Les étudiants vivent une situation lamentable et les autorités internes et externes, je veux dire le MESRI, restent inactives par rapport à cette situation. L'Université Assane Seck fait partie des universités qui ont le plus de chantiers non livrés. On pourrait comprendre s'il y avait des chantiers en cours, mais il y a des chantiers dont il ne reste que la livraison. Ces chantiers sont là depuis 2015 », a déclaré Mbaye.



Il a également souligné les problèmes de salles auxquelles les étudiants sont confrontés. « Parfois, on voit un étudiant dont l'emploi du temps indique "salle à chercher". Le pavillon des 1000 lits est également un point de préoccupation », a-t-il ajouté, insistant sur le fait que la priorité du nouveau ministre devrait être la finalisation des chantiers de l'UASZ.



Face à ces problèmes persistants, la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont décrété une cessation de cours de 96 heures, non renouvelable, accompagnée de 48 heures de front et 96 heures de journées sans tickets, informe Bes Bi.