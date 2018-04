​Grève de la faim: Six co-accusés de Cheikh Béthio évacués dont deux dans un état alarmant

Détenus à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, les six des grévistes de la faim, notamment Mamadou Anne, Abdoulaye Diouf, Demba Kébé, Mor Talla Diop, Aliou Diallo et Al Demba Diallo ont été évacués à l’infirmerie de la prison de Thiès. Et malgré les conseils de l’infirmier-major, ces co-accusés de Cheikh Béthio Thioune ont catégoriquement refusé de s’alimenter.



Après diagnostic, l’infirmier a constaté qu’ils sont déshydratés. Déterminés, ces détenus ont systématiquement refusé d’être mis sous perfusion. Ils ont entamé depuis lundi une grève de la faim illimitée, pour protester contre les lenteurs notés dans l’exécution de leur dossier.



Selon «L’Observateur», le Procureur de la République a tenté à trois reprises une médiation, pour les convaincre de surseoir à leur diète volontaire, mais ils campent sur leur position. Dépassé par l'état de deux d'entre eux (Mor Talla Diop et Aliou Diallo), le médecin a recommandé leur transfèrement à l’hôpital régional de Thiès.