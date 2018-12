​Grève de la faim des diplômés de Fastef : les précisions du ministère

Le problème des sortants de la formation payante, promotion 2013, de la Faculté des Sciences et technologies de l’Education et de la Formation (Fastef) qui sont en grève de faim depuis quelques jours, est loin d’être resolu. En effet, le Directeur de la promotion et de la communication au ministère de l’Education nationale tient à faire quelques précisions. Selon Mouhamadou Moustapha Diagne, «L’Etat n’a jamais promis de recrutement aux diplomés de la Fastef ayant subi une formation payante».



«Lorsque le ministre de l’Education nationale doit recruter, il organise des concours sur la crème ou bien c’est un concours organisé par la Fastef pour recruter des professeurs du moyen-secondaire.

Lorsque, ces citoyens sénégalais ont décidé d’aller payer une formation au niveau de la Fastef, le gouvernement n’était pas au courant», a- t-il déclaré.



M.Diagne, de poursuivre : «c’est une formation qui avait été tolérée pour leur permettre surtout d’avoir une qualification et de pouvoir officier dans l’enseignement privé. Mais, le gouvernement ne s’est jamais engagé à recruter des citoyens qui ont subi des foramtions payantes», a-t-il souligné sur la Rfm.



A l'en croire, dans d’autres structures comme au niveau de la Faculté des sciences économiques et de gestion etc, il y a des Sénégalais qui subissent des formations là-bas, des formations payantes mais le gouvernement ne les recrute pas.



Les sor t an t s de la promotion 2013 de la foramtion payante de la Fastef «étaient très nombreux et le gouvernement en a pris beaucoup. Mais, il se trouve que ceux qui n’ont pas été recrutés doivent enseigner dans des disciplines où à la limite on est même en surnombre dans les établissements».