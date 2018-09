​Grève des agents de l’Aps : une journée de mobilisation nationale de la presse prévue mardi prochain

Une Journée de Mobilisation Syndicale sera organisée le mardi 16 septembre prochain à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) à la Maison de la Presse. A l’occasion, le Syndicat National des Professionnels de l’Information et de la Communication (SYNPICS) appelle les entités partenaires à marquer toute leur indignation face à la situation actuellement que vivent leurs confrères de l'Aps.



«Cette mobilisation, à laquelle prendront part toute les sections syndicales du Synpics, est une occasion pour les entités partenaires de marquer toute leur indignation quant à la situation que vit actuellement l’Agence de Presse Sénégalaise en proie à un mouvement de grève depuis le 6 septembre dernier », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Et, pour la réussite de cette journée, «le SYNPICS compte sur le soutien agissant de toutes les autres centrales syndicales du pays pour marquer leur solidarité à l’Agence de Presse Sénégalaise» qui, selon lui, est «un outil essentiel et indispensable pour une presse libre et crédible».



Son Secrétaire général, Ibrahima Khaliloullah Ndiaye et ses camarades rappellent que « le droit à l’information, un principe retenu dans la Constitution du Sénégal depuis son indépendance, ne saurait s’exercer convenablement avec la mort programmée de l’Agence de Presse Sénégalaise mise en place depuis 1959 et en proie depuis plusieurs années à des difficultés structurelles, mais aussi de management».