​Grève des syndicalistes de la Santé : la tutelle appelle au dialogue

Les grèves répétées du syndicat de la santé And Gueusseum font réagir la t utelle. Selon Lassana Sidibé, conseiller technique n°2 du ministère de la Santé, la grève est un droit mais, elle ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail.



«Ils sont dans leur droit et dans leur rôle. La Constitution du Sénégal reconnait le droit de grève mais quand même, ils ne doivent pas perdre de vue que le droit de grève ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail ou mettre en péril les structures sanitaires», déclare-t-il.



«Cependant, poursuit-il, il faut souligner que tous les points de la plateforme revendicative ne relèven t pas exclusivement de la seule compétence du ministère de la Santé et de l’Action sociale. A notre niveau, nous avons essayé de regrouper ces points sur différends rubriques. Ce qui fait qu’il y a des questions à incidence financière, au régime indemnitaire, aux questions statutaires, au plan de carrière et les avantages statutaires, de politique générale et d’ordre social».



Sur la question des salaires des contractuels du programme du ministère de la Santé/ JICA et du Plan Cobra, Lassana Sidibé d'expliquer : «le Premier ministre avait donné des instructions pour que cette question soit prise en charge, et nous, nous attendons du trésor publique l’effectivité de ce virement».



Joint au téléphone par Zik Fm, il informe que la tutelle reste ouverte au dialogue. «Concernant le régime indemnitaire, nous, le ministère de la Santé, nous restons ouvert parce qu’il n’y a que le dialogue qui s’impose comme solution à toutes les parties», conclut-il.