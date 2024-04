​Grève des travailleurs de DDD : la Direction générale promet un retour à la normale dans les plus brefs délais

La Direction Générale de Dakar Dem Dikk constate avec regret la suspension, ce lundi du trafic urbain, interurbain et international des lignes. En effet, les travailleurs de la structure avaient enclenché un mouvement d’humeur pour dénoncer des « promotions partisanes ». Une situation d’éplorée par la Direction de la boîte qui parle d’une grève sans préavis de certains syndicalistes.



« Une situation déplorable occasionnée par une grève sans préavis de certains syndicalistes. Dans ce contexte, plusieurs bus ont été vandalisés ce dimanche 28 avril 2024 au dépôt de Ouakam. Un acte de sabotage sur les nouveaux bus Iveco commis par des individus non encore identifiés », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon le communiqué, « la Direction Générale déplore avec la dernière énergie ces événements et promet d'y apporter la lumière. Aux usagers, Dakar Dem Dikk présente ses plates excuses et promet un retour à la normale dans les plus brefs délais ».