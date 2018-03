​Grève du Sames à partir de ce lundi : les urgences épargnées

Le Sames va entamer une grève de 72 heures à partir de ce lundi. Mais, selon leur chargé de la presse, ils ont décidé de suspendre, rien que pour la journée de lundi, la centralisation des urgences. Mais, souligne Mama Moussa Diao le service minimum sera maintenu.



«Sur la base de la confiance que le ministre de la Santé et le Premier ministre ont montré, nous avons décidé de poursuivre le mouvement d’ordre de grève et de suspendre, rien que pour la journée de Lundi, la centralisation des urgences», a informé le chargé de la presse et de l’information du Sames.



Mama Moussa Diao de rappeler : «Nous avions prévu d’aller en grève de 72 heures avec la centralisation des urgences. Entre temps, nous avons une rencontre avec le cabinet du ministre de la Santé et au cours de cette rencontre, nous avons parlé avec le Premier ministre au téléphone».



«Par rapport à cette situation, il y a des ébauches de solutions qui ont été trouvées. Mais, surtout le point nodal de notre discussion, nous allons l'aborder en réunion ce lundi à 17 h avec le Premier ministre. Donc, le Sames va rencontrer Mamadou Boun Abdallah Dionne pour finaliser les différents points de l’accord», annonce-t-il.