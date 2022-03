​Guédiawaye FC / AS Pikine du 23 mars : entrée gratuite, 25.000 spectateurs attendus au Stade Abdoulaye Wade

La commission mixte, composée par le ministère des Sports, de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) et de la LSFP, a pris des dispositions pour mettre Guédiawaye FC et AS Pikine dans de très bonnes conditions pour ce match de la 14ème journée de Ligue 1.



15.000 billets pour Guédiawaye FC, 10.000 billets pour l’AS Pikine

Le vice-président chargé des compétitions et de la communication de la LSFP, Pape Momar Lo a donné l’assurance, jeudi, à l’occasion de la conférence de presse d’avant match Teungueth FC / AS Pikine, prévu ce samedi, au stade Ngalandou Diouf.



Selon lui, l’entrée pour le derby de la banlieue entre GFC / AS Pikine sera gratuite. « Cette liberté sera assujettie à une possession de billets. Les billets seront directement mis à la disposition des deux équipes. Puisque c’est Guédiawaye FC qui reçoit, il aura la part la plus belle avec 15.000 billets et 10.000 billets pour l’AS Pikine », a-t-il fait savoir.



Et d'ajouter : « C’est pour sonner la grande mobilisation au niveau de la banlieue, faire de ce match-test un avant-goût de ce que sera Sénégal contre Egypte ».



Sur la question de la sécurité, il a également souligné qu’il y aura un test des commodités existantes dans le nouveau stade de dernier cri : comment utiliser la VAR, les vestiaires et comment accéder aux différentes tribunes. « Ce sont des aspects qu’on veut maîtriser à travers le match entre Guédiawaye FC et l’AS Pikine », a-t-il indiqué.