​Guédiawaye: les boulangers menacent d’aller en grève pour obtenir la hausse du prix du pain

Les boulangers menacent d’aller en grève pendant 72 heures, lundi 7 décembre prochain. Ils ont fait face à la presse, à Guédiawaye pour étaler les difficultés dont souffre leur secteur.



« Le message ne sera pas très long aujourd’hui, si vous regardez dans la salle, tout le monde est en rouge, comme notre trésorerie. Toutes les trésoreries de la boulangerie sont au rouge. Cela ne peut plus continuer. Le ministre a tout fait, mais elle ne peut pas régler le secteur. Elle est incapable », soutient leur porte-parole.



Les boulangers ont lancé un message au Président Macky Sall, pour lui demander de dire la vérité sur le prix du pain. « Le prix du pain ne peut plus coûter 150 F CFA. Donc aujourd’hui, il n’a qu’à négocier avec les acteurs qui vendent du pain en achetant de la farine. Le prix du pain doit correspondre, et avoir une relation de proportion avec le prix de la farine », dit-elle.



Poursuivant sa réaction, il ajoute : « Mais on ne peut pas augmenter le prix de la farine à 18 000 F CFA et vendre au Sénégal le pain à 150 F CFA. Ça s'est fini ! Nous sommes catégoriques. L’Etat n’a qu’à dire la vérité des prix de la farine, et l’homologation du prix de la farine à 150 F CFA. Ce qu’on veut est que les vrais acteurs soient au-devant de la scène ».