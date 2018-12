​Guediawaye : manifestation des professeurs d’éducation physique

Les professeurs d’éducation physique, sortis du Centre national d'éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès, ont manifesté ce jeudi matin à Guediawaye pour dénoncer leur « non recrutement » dans la fonction publique.



« Nous avons manifesté ce matin pour dénoncer le non recrutement des 180 professeurs sortis du Cneps de Thiès et la non intégration des 85 autres qui n’ont pas encore accéder à fonction publique, a expliqué leur porte-parole, Ibrahima Faty.



Ibrahima Faty a révélé qu’il y a un manque de professeurs d’éducation physique estimé à plus de 400 au Sénégal, alors que l’Etat ne leur considère pas et depuis 2011 à nos jours, seuls 81 ont été recrutés sur 266.