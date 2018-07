​Guéguerre entre Apéristes : Yakham Mbaye échappe à la "mort"

Que se passe-t-il avec les alliés du Président Macky Sall ? La question mérite d’être posée avec les souteneurs du président de la République qui se donnent en spectacle à chaque fois que l’occasion se présente.



Après la bataille rangée entre les partisans du maire Abdoulaye Paye et ceux du Directeur général (Dg) de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abdou Karim Sall, occasionnant des blessés et des dégâts matériels, c’est au tour des apéristes de Dakar Plateau de se donner en spectacle.



En effet, le responsable de la Cojer, Fallou Dione s'est rué vers le directeur général du journal «Le Soleil», Yakham Mbaye, armé d'un couteau. «L’AS», qui donne l’information, souligne que ce dernier n’a dû son salut qu’à l’intervention des préposés à sa sécurité.



Joint au Téléphone par le journal, Yakham Mbaye de déclarer : «J’ai vu la mort en face». Son agresseur, Fallou Dione a été cueilli par la police peu après la tentative d’agression présumée, alors qu’il se rendait chez Yakham Mbaye pour lui présenter ses excuses.



Le jeune Fallou Dione s'était retiré de la rencontre entre l’ancien secrétaire d’État et ses militants pour revenir accompagner de nervis. Et pour cause. Il venait de recevoir les foudres des participants à la réunion, qui lui reprochaient d’avoir détourné de l’argent que lui remettait régulièrement Yakham Mbaye pour les jeunes de l’Apr de Dakar-Plateau, rapporte le quotidien.