​Guerre commerciale: nouvelles taxes réciproques entre la Chine et les Etats-Unis

Dans leur guerre commerciale, les Etats-Unis et la Chine se rendent coup pour coup. Ce jeudi 23 août, de nouveaux droits de douane réciproques sur des centaines de produits supplémentaires entrent en vigueur. Même si le contact diplomatique n’est pas rompu puisque des pourparlers sont en cours en ce moment même entre Pékin et Washington, l’escalade continue.



Depuis le début du mois de juillet, les Etats-Unis surtaxaient déjà 34 milliards de dollars de produits chinois, à hauteur de 25%. L’administration Trump ajoute une deuxième tranche de 16 milliards. Ce qui fait donc pour l’instant un total de 50. Mais le président américain a déjà dit qu’il pourrait aller jusqu’à 200 milliards de dollars d’importations chinoises, des produits électroniques notamment.



Œil pour œil, dent pour dent : en représailles, Pékin annonce des droits de douane sur 16 nouveaux milliards de dollars de produits américains. Cette escalade tarifaire inquiète les industriels américains qui fabriquent leurs produits en Chine mais aussi les économistes. Ils craignent une hausse des prix et l’effondrement de leurs ventes.



Côté chinois, l’impact sur les exportations est faible. L’excédent commercial avec les Etats-Unis n’a reculé que très légèrement en juillet par rapport au mois de juin, il est encore de plus de 28 milliards de dollars. Un conflit qui s’envenime et qui touche les places boursières chinoises. Elles ont perdu la deuxième place mondiale au profit du Japon, une place que la Chine occupait depuis 2014.



Pour tenter de désamorcer le conflit commercial qui oppose Washington à Pékin, un émissaire chinois est actuellement en visite aux Etats-Unis. On ne sait pas encore ce qu'il ressort de ces discussions. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont lieu dans un contexte d'extrême tension.