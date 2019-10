​Guinée- Cellou Dalein Diallo alerte : "Je suis séquestré à mon domicile de Dixin"

Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, informe à l'opinion nationale et internationale qu’il est actuellement séquestré à son domicile de Dixin. Selon lui, « un arsenal de véhicules militaires et des dizaines d'agents en armes bloquent tous les accès. Personne ne peut entrer ni sortir de ma maison ».



Sur sa page Facebook, l’opposant Guinéen précise qu’il ne « renoncerait pas au combat, de tout cœur avec les défenseurs de notre démocratie dans la rue et en prison depuis lundi ».



Cette situation fait suite aux séries de manifestations qui se sont tenues cette semaine en Guinée. Ce, en vue de protester contre un troisième mandat de l'actuel président, Alpha Condé.