​Guinée : L'opposition suspend ses manifestations

Le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo ont eu un tête à tête de plus de deux heures lundi soir au palais présidentiel sur la crise politique dans le pays.



Celle rencontre intervient au moment où l'opposition a multiplié ses manifestations pour exiger ce qu'elle appelle les vrais résultats des élections locales du 4 février dernier.



A l'issue de la tête à tête, le chef de fil de l'opposition s'est dit satisfait de son tête à tête avec le président guinéen.



Il a annoncé la suspension des manifestations en attendant la suite que le comité de suivi va réserver au traitement des dossiers objets de conflit.



Les 2 hommes politiques ont consenti notamment de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques et de demander au comité de suivi du dialogue de se pencher sur le différend électoral de 12 circonscriptions sur les 342 du pays.



Dans le communiqué final de cette rencontre, certains points des accords de 2016 vont être mis en œuvre.