​Guinguinéo : tombé d’un arbre, Ousmane Thiame est dans un état critique

C’est une question de vie ou de mort pour le jeune Ousmane Thiame , qui est tombé d’un arbre. Habitant du village de Gagnick , dans la région de Kaolack département de Guinguinéo , le jeune Thiame s’est retrouvé avec trois fractures suite à cet accident.



En effet, c’est depuis presqu’un an et quelques jours que le jeune Ousmane Thiame souffre. Son papa était obligé de vendre son cheval pour le sauver, mais jusque là, son état est toujours critique. Ses amis et parents sollicitent les bonnes volontés, et interpelle le président Macky Sall pour que ce jeune puisse se soigner à fin de retrouver son état de santé. Ousmane Thiame a fait des études coraniques avant d’embrasser le métier de tailleurs.