​Guy Marius Sagna : « Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des anti-impérialistes »

Les membres des mouvements Nitou Deug et Frapp/France Dégage ont déclaré qu’ils ne sommes pas des racistes, mais des anti-impérialistes. Ils l’ont souligné lundi, lors d'une conférence de presse tenu sur l'évacuation en Allemagne de l'activiste Karim Gueye alias Xrum Xax.



« Nous ne sommes pas des racistes. Nous n’avons jamais lutté contre les étrangers. Ce que nous combattons, c’est la domination. Nous sommes des anti-impérialistes. C’est vous dire que nous sommes en désaccord avec la politique étrangère de la France. Nous n’avons pas de problème avec la France », tonne l'activiste Guy Marius Sagna.



Se voulant plus clair, il ajoute : « Nous n’avons pas de problème avec la France. Si Abdou Karim Gueye se rend en Allemagne et non en France. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi pas la Côte d'Ivoire ? Sur 190 pays par exemple dans le monde, pour quoi la France. Tout ce que nous avons de bon, c’est la France : orange, Auchan, Carrefour, Total, free... C’est ce que Cheikh Anta disait, la vérité sonne blanche. Nous sommes tellement aliénés. Nous n’avons pas décidé de l’amener en Allemagne. C’est Abdou Karim Gueye et sa famille qui nous ont mis devant cette situation ».