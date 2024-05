​Guy Marius Sagna sur la publication des rapports : « Le régime de l’ancien Président Macky Sall était au service de l’impérialisme, mais… »

La publication des rapports d’audit par les corps de contrôle, portant sur la gestion du régime de Macky Sall et qui ont épinglés plusieurs personnalités, ont-ils « donné raison » à Guy Marius Sagna ? La question mérite d’être posée. Le député le confirme dans ses propos qui accusaient à tort à l'Assemblée nationale que ‘’le régime du Président Macky Sall, c’était un régime de voleurs, d’expropriateurs, de détourneurs de deniers publics’’. Pour lui, ‘’le régime de l’ancien Président Macky Sall était au service de l’impérialisme, et de son intérêt personnel’’.



« Rappelez-vous, régulièrement à l’Assemblée nationale, je disais que le régime du Président Macky Sall, c’était un régime de voleurs, un régime d’expropriateurs, un régime de détourneurs de deniers publics. Je me faisais traiter de tous les noms d’oiseaux, mais ces rapports-là, sur lesquels le Président Macky Sall avait posé son coude, il l’a dit, il l’a crié urbi et orbi. Ces rapports-là n’ont fait que confirmer ce que tous les citoyens sénégalais se disaient penser, mais dont ils n’avaient pas la preuve. Et on comprend maintenant pourquoi le Président Sall avait soigneusement posé son coude, mais pas que je crois qu’il avait également posé son genou sur ces rapports-là, parce que ce serait effectivement la preuve qu’ils étaient au service de l’impérialisme, mais de leurs intérêts personnels aussi de clans, de familles, de fratries », tonne Guy Marius Sagna.



L’Invité de l’émission Jury du Dimanche, pense que l’attitude de l’Assemblée nationale, devrait être d’avoir une posture consistant à ne pas encourager tout simplement ces scandales. « Ne pas encourager les détournements de deniers publics, ne pas en tout cas permettre que dans un pays où des travailleurs comme ceux du fonds d’entretien routier autonome (FERA) qui courent derrière 10 mois d’arriérés de salaire, on ne peut pas détourner autant de millions, autant de milliards dans un pays où tout simplement les étudiants ont du mal pour faire des masters. Je reviens comme ça du Sénégal oriental, de Kédougou et de Saraya, où les populations de Saraya ont des problèmes d’eau depuis plus d’une décennie, quand on découvre qu’il y a autant de milliards volés, on est tout simplement choqué et scandalisé. Donc l’Assemblée nationale doit être à l’avant-poste de la lutte pour la révision des comptes, pour la transparence, pour une gestion démocratique, d’accord, des deniers », dit-il.