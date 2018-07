​Hadjibou Soumaré à Rebeuss pour rendre visite à Khalifa Sall

L'ancien Premier ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, multiplie ses sorties depuis un certain moment. En effet Cheikh Hadjibou Soumaré est annoncé à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour, selon la Rfm, rendre visite au maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall.



Khalifa Sall séjourne depuis le 7 mars 2017 à Rebeuss. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme assorti d'une amende de 5 millions de F Cfa pour escroquerie entre autres délits dans l’affaire dite de la Caisse d’avance.



A rappeler qu'Hadjibou Soumaré va officialiser sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2019 le 22 juillet prochain, avait rapporté "Les Echos".