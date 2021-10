​Hand-Ball – Coupe du Sénégal Hommes: l’Olympique de Diourbel à l’assaut de Gorée

L’unique équipe de première division de la région de Diourbel s’est invitée en finale de la Coupe du Sénégal grâce à sa victoire surprise sur le DUC en demi-finale. Pour cette finale, les hommes d’Armand Ndiaye sont gonflés à bloc pour réussir ce pari. « Gorée est une équipe qui joue sans pression comme nous. On respecte beaucoup l’adversaire qui revient de loin et qui est coaché par un expert. Il faudra un grand sacrifice pour s’imposer, mais une finale ça se gagne », avance Armand Ndiaye, entraîneur de l’Olympique de Diourbel.



Leur adversaire bien préparé à ce rendez-vous, l’US Gorée, qui a presque frôlé les play-downs, à l’occasion de sauver sa saison avec cette coupe. « Nos joueurs sont très jeunes, mais ils apprennent vite. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on est en finale, mais on ne s’y attendait pas. On est en apprentissage. Là, on cherche juste la cerise sur le gâteau », explique dans « Stades » le coach de l’US Gorée hand-ball, Arona Lô.