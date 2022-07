​Hand-ball – CAN seniors Hommes : Battu par l’Angola, le Sénégal éliminé dès la phase de poules

Pour son retour en Coupe d’Afrique des Nations de hand-ball, après huit années d’absence, le Sénégal, qui voulait marquer le coup, n’ira pas loin.

Battus lundi par la RD Congo lors de la première journée de la poule D, les hommes de Fréderic Bougeant ont été encore une fois défaits par l’Angola (25-32). Ainsi, les « Lions » sont éliminés dès la phase de poule.



Le Sénégal devrait gagner le match de ce mercredi face à la Zambie pour au moins avoir une victoire dans cette CAN et mieux préparer les matchs de classement.



Résultats 2ème journée

Groupe A

Cameroun / Maroc 28-34

Groupe B

Guinée / Algérie 28-22

Groupe C

Cap-Vert / Nigeria 35-29

Groupe D

Zambie / RD Congo 24-43

Sénégal / Angola 25-32



Programme 3ème journée

mercredi 13 juillet 2022

Groupe A

18h00 Maroc / Egypte

Groupe B

15h30 Algérie / Gabon

Groupe C

18h00 Cap-Vert / Tunisie

Groupe D

13h00 Sénégal / Zambie

15h30 Angola / RD Congo