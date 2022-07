​Hand-ball- CAN seniors : le Sénégal face à la RD Congo

Absent de la Coupe d’Afrique des Nations de hand-ball depuis 2014, le Sénégal veut marquer de son empreinte son retour à la compétition. Pour cela, les « Lions » tenteront de frapper fort d’entrée contre la RD Congo, ce lundi lors de la première journée dans la poule D.



Une rencontre compliquée attend les hommes de Frédéric Bougeant, car les « Leopards » ont participé aux 11 dernières éditions de la CAN et ils avaient terminé à la 4ème place en 2010, selon le quotidien sportif « Stades » ».



Le Sénégal disputera ses 2èmes et 3èmes journées respectivement contre l’Angola et la Zambie, les 12 et 13 juillet. Ces deux équipes vont également s’affronter, ce lundi.



Programme 1ère journée

Lundi 11 juillet 2022

Groupe A

18h00 Egypte / Cameroun



Groupe B

10h30 Gabon / Guinée



Groupe C

12h30 Tunisie / Nigeria



Groupe D

13h00 RD Congo / Sénégal