​Hausse des cas de Covid-19: le directeur du Service d’hygiène prône la désinfection des domiciles

Le directeur du Service national d’hygiène, le médecin-Colonel Maodo Malick Diop donne les véritables raisons de la hausse des nouvelles contaminations de la Covid-19. Selon lui, cela se justice par le traitement à domicile des malades et la promiscuité dans les maisons.



« Comme nous prenons actuellement en charge des cas des malades à domicile, mais par rapport à la prévention et le contrôle des infections au niveau des maisons, là nous pensons que c’était le maillon faible de la prévention », a déclaré le médecin-Colonel Maodo Malick Diop.



Pour limiter la propagation du virus, une campagne de désinfection des domiciles a été lancée jeudi, à Djidad Thiaroye Kao, une localité de la banlieue dakaroise. A l’occasion, le Colonel Diop a souligné qu' « Il nous faut vraiment entrer maintenant dans les maisons, parler avec les populations, leurs expliquer comment on fait le dosage avec l’eau et le clore, l’eau de javel. C’est prouvé que c’est une solution qui peut tuer tous les microbes ».



Il a annoncé que des opérations de désinfection d’une grande envergure sont prévues dans les lieux de grands rassemblements notamment les marchés et lieux publics.