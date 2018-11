​Hausse des frais d’inscription des étudiants étrangers en France: Serigne Mbaye Thiam se déclare "incompétent"

Si les étudiants sénégalais cherchent main forte par rapport à la hausse des frais d’inscriptions dans les universités françaises, ce n’est pas chez Serigne Mbaye Thiam qu’ils vont le trouver. En effet, le ministre de l’Education nationale s’est déclaré incompétent à réagir sur cette question qu'il considère comme "souveraine".



«Jusqu’à présent les étudiants sénégalais qui sont dans les Universités paient les frais d’inscriptions parce que même ici au Sénégal, pour s’inscrire, les étudiants sénégalais paient les frais d’inscriptions. En France aussi, jusqu’à présent, les étudiants sénégalais dans les universités publiques ou privées paient les frais d’inscriptions et de scolarité de même que ceux qui sont dans les écoles d’ingénieurs», avance-t-il au micro de Rfm.



Selon lui, cette question relève de la souveraineté de chaque Etat. «Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de chaque Etat parce que quand on fixe les frais d’inscription dans nos universités, on ne demande la permission à personne. Maine=tenant, c’est aux étudiants sénégalais, dans le cadre des bourses octroyées, de s’adapter à cela», conclut-il.