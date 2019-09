​Hausse des tarifs douaniers : les commerçants en grève ce lundi, l’Unacois se démarque

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) ne compte pas participer à la grève annoncée ce lundi 23 septembre par l’Association des commerçants et industriels du Sénégal pour protester contre les hausses des tarifs douaniers. Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l'Unacois, informe que pour leur part, ils préfèrent poursuivre les concertations avec la Douane.



« Cette grève, agitée par un groupe de commerçants, ne s'aurait engagé l’Unacois qui poursuit la concertation et le dialogue. Nous n’avons aucune difficulté à discuter avec les autorités surtout avec la douane. Nous n’avons pas encore d’obstacles insurmontables de ce point de vue. Nous estimons qu’il n’y a aucune raison d’engager une grève », déclare le directeur exécutif de l'Unacois.



Ousmane Sy Ndiaye d'ajouter sur la Rfm : « La conclusion que nous avons tirée de nos concertations est de deux ordres : la première est de demander à tous les importateurs, opérateurs économiques, membres de l'Unacois d'engager les opérations de dédouanement de leurs conteneurs en souffrance au Port. Et la seconde, c'est de poursuivre les concertations avec la Douane ».



