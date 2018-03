​Herman Cohen: «Les Chinois plongent les Africains dans la dette»

Donald Trump a annoncé la semaine dernière le limogeage de Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, avec lequel il entretenait des relations difficiles, et son remplacement par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Rex Tillerson effectuait sa première tournée en Afrique : au Kenya, à Djibouti, en Ethiopie, au Tchad et au Nigeria. Il a appris son limogeage alors même qu’il était sur le continent. En pleine tournée, du jamais vu. Et ce, alors qu’il essayait de faire oublier aux Africains la petite phrase de Donald Trump prononcée en privé traitant les pays africains de « pays de merde »... L’ancien sous-secrétaire d’Etat américain, le « Monsieur Afrique » de la diplomatie américaine durant plusieurs années, Herman Cohen répond aux questions de Jean-Jacques Louarn.