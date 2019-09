​Hivernage 2019 : Modou Diagne Fada se réjouit des pluies malgré les inondations

Mamadou Diagne Fada s’est réjoui de l’abondance de pluies constatées ces derniers jours. Ce qui est une bonne chose pour le pays. « Malgré les inondations, c’est une situation qui va beaucoup profiter aux paysans et à la société nationale de commercialisation des semences de la Sonacos », a déclaré le leader de parti ‘’LDR/Yessal’’ qui se prononsait à l’occasion du premier Conseil national des enseignants réformateurs.



« Avec la pluviométrie abondante enregistrée ces derniers jours, certaines de nos localités connaissent des difficultés d’accès et leurs habitants, de mobilité. Nous partageons la peine des populations. L’hivernage est une ‘’baraka’’. Il procure l’abondance en produits agricoles. Et particulièrement en graines d’arachides au grand bonheur des populations agricultrices. Mais aussi au grand bonheur de la Sonacos, et de notre économie, j’allais dire », a déclaré Mamadou Diagne Fada.



Poursuivant ses propos, le leader du parti « Yessal » de préciser : « le président de la République m’a confié la direction général de la Sonacos qui puise sa matière première dans nos récoltes. Nous prions en conséquence, pour que nos récoltes soient avantageuses. Autant pour nos braves agriculteurs que pour nos industries. Le défi du redressement de la Sonacos se fera avec l’apport de chacun et de chacune. Encore une fois, produire ce que nous consommons, et consommer ce que nous produisons doit rentrer dans nos habitudes. Avec l’equipe d’entreprise, nous sommes en train de finir le plan d’investissement pour relancer la production et mettre les travailleurs dans les conditions optimales ».