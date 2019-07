​Hommage aux joueurs sénégalais : Youssou Ndour donne un concert lundi aux Lions

Youssou Ndour, satisfait du parcours des Lions à la CAN, sera en concert lundi à la Place de la nation, au centre ville de Dakar pour remercier les joueurs. Il l’a annoncé samedi, au micro de la Rfm. « Ce qui s’est passé, hier est extraordinaire. Et moi, lundi, je donne un concert à la place de la nation pour remercier les Lions, pour remercier le peuple sénégalais. Parce que c’est une première au Sénégal. Ce qui nous unit, c’est le drapeau. Et je pense que les Sénégalais ont montré partout l’attachement qu’ils ont par rapport à leur pays », a indiqué l’artiste musicien.