​Horreur à “Ngor Virage” : une femme a tenté de s’immoler par le feu

Les habitants de «Ngor Virage», un quartier situé au cœur de Dakar, ont vécu l’horreur. En effet, une Dame a tenté de s’immoler par le feu. La scène s’est passée jeudi aux alentours de 13 heures non loin du restaurant «Casino ».



Le problème, découlerait selon certains, d'un différend entre la dame N.C Hanne et son mari. Et c'est par la suite que la femme s'est aspergée d'essence avant de se transformer en torche vivante, devant son mari, un ressortissant français.



Elle est, actuellement, internée à l’hôpital principal de Dakar. Son mari quant à lui, a failli être lynché par la foule qui ne comprenait pas grand-chose de la tournure des événements. Il a été sauvé de justesse par les gendarmes.