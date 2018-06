​IBK reçoit Mamoudou Gassama

Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), le président du Mali doit recevoir dans la journée Mamoudou Gassama.Le migrant malien, qui a sauvé un petit garçon suspendu à un balcon à Paris, a été accueilli en triomphe samedi après-midi dans son pays par une foule en liesse.A lire aussi : Mamoudou Gassama "est vraiment un héros"Nombreux sont les habitants de la capitale malienne qui ont fait le déplacement à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako pour voir le "héros national".Les photos partagées sur les réseaux sociaux le montrent saluant ses nombreux fans depuis une imposante berline.Le "spiderman de Paris" devrait rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, plus tard dans la journée.Mamoudou Gassam, surnommé "spiderman" pour son acte de bravoure et son sauvetage audacieux est devenu un personnage très médiatisé.Il devrait obtenir la nationalité française et signer son contrat de travail avec les pompiers le 28 juin.