​IDA 20 : la Banque mondiale accorde 60.000 milliards de Fcfa à l’Afrique

La déclaration de Dakar a clôturé le sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale (IDA-20). Celle-ci vise à définir les grandes orientations de l’IDA 20. L’appel de Dakar a été lu par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. La Banque mondiale a accordé un montant de 93 milliards de dollars US (60.000 milliards de Fcfa) à l’Afrique.



Ces ressources seront utilisées dans des secteurs prioritaires comme la transformation économique, l'emploi, l’agriculture, l’élevage, la sécurité alimentaire, le capital humain, les innovations numériques et technologiques et la transition énergétique.



« Depuis 2020, les conséquences de la pandémie à Covid-19 et les tensions géopolitiques nées de la guerre entre l’Ukraine et la Russie ont fortement réduit les marges budgétaires à moyen terme et ont exacerbé les vulnérabilités liées à la dette publique », a indiqué le ministre des Finances et du Budget.



Selon lui, en fin mai 2022, « 23 pays de notre continent présentent un risque élevé de surendettement ou sont en surendettement. Dans ce contexte critique pour l’Afrique, nous nous félicitons du succès de la reconstitution record des ressources de l’IDA pour un montant total de 93 milliards de dollars US (60.000 milliards de Fcfa) », a annoncé Abdoulaye Daouda Diallo.



« A travers la présente déclaration en rapport avec les entités du groupe de la Banque mondiale chargées du financement des secteurs publics et privés, nous nous engageons à définir et à rendre opérationnel de façon urgente et optimale les projets et programmes qui permettront de relever nos défis de développement », a-t-il dit.



Ainsi, pour Abdoulaye Daouda Diallo, « cet appel à l’action de Dakar exprime notre engagement en faveur d’une relance forte et d’une transformation durable et inclusive de nos économies en partenariat avec IDA ».