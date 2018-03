​ITIE : Mankeur Ndiaye annonce la signature d'un "accord d’unitisation" avec la Mauritanie

De même, Mankeur Ndiaye déclare que, «les récentes découvertes de pétrole et de gaz dans la région ont suscité beaucoup de réactions et d’espoirs au niveau des communautés. Ce qui suppose une prise de conscience collective et une collaboration active autour de la mise en œuvre du dispositif de suivi et de planification stratégique du secteur déclinée par les pouvoirs publics à l’horizon 2021».



En l’en croire, la présence du Comité national ITIE de la Mauritanie dans cette réunion s'inscrit d'une part dans un contexte de découvertes de gaz mais aussi et surtout dans une perspective d'une collaboration active entre l'ITIE Sénégal et l'ITIE Mauritanie.



La rencontre a réuni entre autres, le Gouverneur de la Région de Saint Louis Alioune Aidara Niang, le Ministère du pétrole et des énergies, le Ministère de l'environnement, les compagnies privées notamment British Petroleum et Kosmos energy.



Elle a permis aux parties prenantes de Saint Louis (Services régionaux de l'administration, organisation de la société civile, organisation communautaire de base, les élus locaux, les représentants des communautés et des pêcheurs, etc), d'être mieux informée sur l'état de la gouvernance du secteur des hydrocarbures au Sénégal