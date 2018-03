​Ibrahima Mbow tué lors de la mutinerie de Rebeuss de 2016 : sa famille réclame justice et interpelle le Chef de l’Etat

La famille du prisonnier, Ibrahima Mbow, tué lors de la mutinerie survenue à la prison de Rebeuss en 2016 s'offusque de la lenteur notée dans le traitement du dossier. Selon elle, cette affaire tarde trop à connaître son épilogue.





«Nous lançons une alerte au niveau des autorités. Pour cause, depuis qu’Ibrahima Mbow a été tué à la Mac de Rebeuss, en septembre 2016, il n’y a aucun avancement sur le dossier. Le doyen des juges nous a auditionnés et après cette audition qui date de plus de 4 mois, rien n’a été conclu là-dessus», a dénoncé le porte-parole de la famille Mbow.



«Désemparée, a dit Maguèye Thiam, la famille interpelle directement le Chef de l’Etat, Macky Sall pour qu’il nous assiste à résoudre ce dossier vu que c’est lui qui, avant de prendre le pouvoir, avait plaidé pour que dès son accession, qu’il ne puisse plus y’avoir d’impunité».



A l'en croire, la famille Mbow qui a perdu son fils, ne sait plus à quel saint se vouer au moment où ceux qui l’ont tué, vaquent à leurs occupations.



M. Thiam de conclure sur les ondes de la RFM : «nous réclamons justice pour que toute la lumière soit faite».