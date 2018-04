​Idées reçues sur le cancer

Selon une étude, de nombreuses personnes se trompent sur les causes réelles d'un cancer. Pour certaines personnes, boire d'une bouteille en plastique et utiliser un four à micro-ondes sont des facteurs de risques.



Dans un sondage publié dans le European Journal of Cancer et réalisé en Angleterre auprès de 1 330 personnes, la plupart des personnes interrogées ont répondu que fumer est un danger.



Mais de plus en plus de personnes ont du mal à déterminer les facteurs de risque.



Le tabagisme, le surpoids et la surexposition aux rayons UV restent les principales causes de cancer.



L'association caritative de lutte contre le cancer britannique Cancer Research UK a déclaré que quatre cas de cancer sur dix pourraient être évités grâce à des changements de style de vie.



Cancer Research UK affirme qu'il est également important d'être bien informé pour "trier ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible".



Les chercheurs de l'University College London et de l'Université de Leeds qui ont réalisé l'enquête ont découvert que plus de 40 % des personnes interrogées pensent à tort que le stress et les additifs alimentaires provoquent le cancer.