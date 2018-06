​Idy après le nul des "Lions" face au Japon : «Le Sénégal est maintenant derrière vous»

Le président de Rewmi a envoyé une lettre d’encouragement à l'équipe nationale de football du Sénégal, après le nul concédé face au Japon.



«Comme à l'entame de cette compétition que vous marquez déjà par votre créativité et votre esprit de responsabilité, je vous félicite du résultat obtenu, vous encourage pour les prochaines étapes tout en exprimant toute ma confiance en vos capacités de nous faire encore rêver et gagner», peut-on lire dans sa correspondance.



«Le Sénégal est maintenant derrière vous. Je suis persuadé de votre combativité et de votre ardent désir de victoire pour encore plus de fierté et d'enthousiasme», a-t-il lancé dans les colonnes de " Les Échos".