​Il ne faut plus dire "smartphone" mais "mobile multifonction"

La Commission d'enrichissement de la langue française s'est penchée sur le vocabulaire des télécommunications. Elle propose de nouveaux termes pour remplacer les anglicismes.



Soucieuse de protéger la langue de Molière, la Commission d’enrichissement de la langue française continue de faire la chasse aux anglicismes. Ce jeudi, elle a publié au Journal officiel les nouveaux termes du vocabulaire relatif aux télécommunications.



Désormais, le terme "smartphone" est officiellement à proscrire. Préférez-lui "mobile multifonction". Ou simplement "mobile", auquel cas cela signifiera que le téléphone "n'assure pas l’accès à Internet", précise la Commission.



L’avis délivré par ce collège d'experts de la langue française indique que ce nouveau lexique "annule et remplace" les termes "terminal de poche" et "ordiphone", qui étaient préconisés depuis 2009 pour désigner le "smartphone".



"Toile profonde", "infox", "Internet clandestin"...



C’est tout le vocabulaire des télécommunications qui a été passé au crible pour tenter de supprimer les anglicismes. L’avis de la Commission d’enrichissement de la langue française invite ainsi les pratiquants réguliers de la langue de Molière à dire "téléviseur connecté" plutôt que "smart TV", "fibronique" plutôt que "fiber-optic", ou "Internet des objets" plutôt que "Internet of things".



En septembre dernier, la Commission dépendante du ministère de la Culture avait déjà annoncé le remplacement de plusieurs termes tirés de la langue anglaise. Dans une publication au Journal officiel, elle préconisait notamment l’emploi de "toile profonde" plutôt que "deep web", "vérification des faits" plutôt que "fact checking", "Internet clandestin" plutôt que "dark web", "infox" plutôt que "fake news"…