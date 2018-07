​Imam Ahmad Dame Niaye : « Le 19 juillet 2018 est un jour pour clamer l’innocence de l’Imam Ndao »

Venu soutenir son collègue Imam, le secrétaire général de la ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a déclaré que le 19 juillet 2018, jour du verdict de l'affaire Imam Alioune Ndao et Cie, est un jour pour clamer l’innocence de l’Imam. Pour Imam Ahmad Dame Niaye toutes les chefs d’accusation retenus contre Imam Ndao ne sont pas fondés. Des propos qu’il a tenus lors d’une conférence de presse tenu ce matin par les associations Islamiques, Société Civile ainsi que les familles des accusés, en soutien à l'Imam Alioune Ndao.



« Imam est membre de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Il était le secrétaire régional de Kaolack. Et, Kaolack faisait partie des sections les plus remarquables. Le 19 juillet 2018 est un jour pour clamer l’innocence de l’Imam Ndao », a indiqué Imam Ndiaye.



Imam Ahmad Dame Niaye d’ajouter : « lors de son arrestation, nous avons décidé de le soutenir. Car, il a été injustement arrêté. Les chefs d’accusation qui pèsent sur lui ne sont pas fondés. Nous avons commencé par prendre un avocat avec Me Massokhna Kane qui nous a rien demandé en retour ».



En suivant la procédure, estime-t-il, la ligue s’est rendue compte que Imam n’avait rien fait. « Je représente tous les imams, et le seul mot que nous voulons entendre le 19 juillet prochain est que Imam Alioune Ndao n’a rien fait. Il doit retourner dans son daarra », a-t-il laissé entendre.