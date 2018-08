​Immigration clandestine : 2 Sénégalais ont perdu la vie, 4 Gambiens portés disparus

Deux (2) migrants sénégalais ont perdu la vie après que leur embarcation qui avait à son bord une soixantaine de personne ait pris feu. Leurs corps sans vie ont été repêchés en Gambie où ils avaient pris le départ pour rallier l’Europe. Parmi ces migrants, quatre (4) de nationalité gambienne sont portés disparus.



Une soixantaine de Sénégalais qui avait embarqué en compagnie de gambiens en Banjul pour regagner l’Europe, ont rebroussé chemin. Pour cause, après quelques kilomètres, ils ont remarqué qu’une seule machine de la pirogue était fonctionnelle. Pire, les vivres et le carburant étaient insuffisants.



En voulant retourner en Gambie, suite à une longue attente, un incendie s’est produit dans la pirogue. Pour se sauver, certains ont sauté dans l’eau et d’autres ont été secourus par les services de l’immigration. Parmi les corps sans vie, deux sont des Sénégalais.



Les faits se sont produits jeudi dernier. L’embarcation avait quitté Banjul, en Gambie, pour rallier l’Europe. La majorité était originaire de Cayar, rapporte la Rfm.