​Inauguration du château d'eau douce à Mbacké : Docteur Mamadou Mbodj pointe du doigt le maire Gallo Bå et…

L’inauguration du château d'eau douce de Mbacké par le Premier ministre, Amadou Bâ, n'a pas été sans conséquence. Après la cérémonie d'inauguration, le président de l'association « And sopi ndoxou Mbacké Baol », le Docteur Mamadou Mbodj, a fait une sortie au vitriol pour dénoncer ce qu'il appelle une récupération politique dont ladite cérémonie a fait l'objet.



« Depuis 2019, notre association a porté le combat des populations contre la Sen'eau en refusant de payer les factures d'eau impropre à consommation depuis plus de trois décennies. Et c'est après avoir remporté le procès au tribunal avec nos éminents avocats que l'Etat du Sénégal a pris la décision de procéder au transfert d'eau douce depuis Sadio. Tout de même, le maire de Mbacké, Gallo Bâ, qui, au début, s'était démarqué du combat en demandant aux populations de payer leurs factures d'eau en vue de préserver ses intérêts personnels, a saisi l'opportunité pour faire de la récupération » a dénoncé Docteur Mamadou Mbodj.



S'agissant des factures d'eau impayées, le président de l'association « And sopi ndoxou Mbacké Baol » a mis en garde la Sen'eau. « Nous avons entendu le Premier ministre, Amadou Bâ, donner des instructions au ministre en charge de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, en vue de trouver une solution face à ce problème, mais qu'ils sachent raison garder, car c'est la Sen'eau qui doit de l'argent aux populations en guise de dommages et d'intérêts. C'est la raison pour laquelle, nous mettons en garde cette société contre toute tentative de vouloir nous imposer le paiement de ces factures indues », a-t-il ajouté.



Toutefois, Dr Mbodj appelle les populations à la vigilance pour ce qui est de l'établissement des prochaines factures d'eau. Non, sans promettre de procéder à de nouvelles analyses pour pouvoir apprécier la qualité de cette eau douce, livre « Libération ».