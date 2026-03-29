​Inauguration du siège de PASTEF à Fissel : Ousmane Sonko appelle à la justice et à l’unité

À Fissel, une localité situé dans le département de Mbour et la région de Thiès, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé sa volonté de voir les auteurs présumés de crimes financiers répondre de leurs actes devant la justice. S’exprimant devant des militants du PASTEF (pouvoir) à l’occasion de l’inauguration du siège du parti dans la localité, il a insisté sur la nécessité de transparence et d’information à l’endroit des citoyens.



« On veut qu’on pardonne leurs actes, mais il faut qu’on en parle pour que la population sache ce qui se passe et puisse moduler ses exigences », a déclaré le chef du gouvernement. Pour lui, l’information du public constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance et permettre aux Sénégalais de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des affaires publiques.



Dans un ton ferme, Ousmane Sonko a qualifié certaines personnes de « criminels financiers », estimant qu’elles doivent impérativement être traduites en justice. « C’est ce qu’ils sont et ils doivent être poursuivis par la justice sénégalaise. Il faut qu’ils répondent de leurs actes. C’est seulement ainsi qu’on pourra régler les choses », a-t-il martelé devant une foule acquise à sa cause.



Au-delà des questions judiciaires, le leader de PASTEF a également lancé un appel à l’unité des militants et sympathisants du parti. Il a insisté sur la cohésion interne comme condition essentielle pour mener à bien les réformes envisagées.



Enfin, le Premier ministre a annoncé plusieurs projets destinés à la localité de Fissel, en réponse aux doléances exprimées par les populations. Ces initiatives, selon lui, s’inscrivent dans une volonté de développement local et d’amélioration des conditions de vie des habitants.



Cette sortie de Ousmane Sonko confirme ainsi sa détermination à conjuguer lutte contre la corruption, mobilisation politique et actions concrètes en faveur des territoires.