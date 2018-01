​Incendie à Kaffrine : une vieille dame brûlée, lutte contre la mort

Les habitants du quartier Kaffrine 2 sont toujours sous le choc suite à un violent incendie qui a grièvement brûlé une vieille dame de soixante(72) ans du nom de Ndèye Niang vers six (6) du matin.

Le drame s'est produit alors que, la vielle dame qui voulait chauffer de l'eau, a eu les habits pris par le feu au moment d'allumer le gaz. Ne s'étant pas rendu compte de ce début d'incendie, elle est rentrée dans sa chambre et le feu s'est propagé d'abord par le matelas.



Ndèye Niang a alors alerté le voisinage par ses appels au secours. Mais avant que ces derniers ne répondent à ses appels, elle a eu le corps brulé à 80% et lutte contre la mort aux urgences de l’hôpital régional de Kaolack où elle a été transférée, après un bref séjour à l'hôpital de Kaffrine, révèle L'Observateur.