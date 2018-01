​Incendie à Mbour : deux cantines de vente de tissus entièrement calcinées par les flammes

Encore un incendie de marché. Après l’incendie du Parc Lambaye de Pikine et récemment celui du marché de Kaolack, c’est au tour du marché central de Mbour. En effet, ce dimanche, deux cantines de vente de tissus ont été entièrement calcinées dans un incendie qui s’est déclaré dans ledit marché, vers 20 heures.





Djibril Thiaw, le propriétaire de l’une des cantines réduites en cendres, indique que le feux qui proviendrait d'un court-circuit a été rapidement maitrisé par les Sapeurs-pompiers de la localité.



A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les véritables causes de cet incendie.



Ces sinistres qui inquiètent les Sénégalais doivent inciter les autorités à prendre les mesures de sécurité idoines afin de lutter contre ce désastre qui est en train de ruiner l'économie de certains acteurs économiques.